Песков раскрыл, где может прозвучать ответ Путина на письмо Зеленского Песков: тема письма Зеленского может всплыть на сессии ПМЭФ с участием Путина

Тема открытого письма президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, будет так или иначе фигурировать на пленарной сессии ПМЭФ с участием российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Так он ответил на вопрос о реакции Путина на обращение.

Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать, — сказал Песков.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров заявил, что письмо президента Украины является частью кампании Евросоюза по дискредитации России. По его словам, Запад таким образом хочет обвинить Москву в несговорчивости.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров также отметил, что обращение Зеленского нацелено на срыв любых возможных переговоров с Москвой, а не на их начало. Он подчеркнул, что письмо содержит лишь нападки на Россию и лично на Путина, а также выстраивание предложений, от которых Москва уже неоднократно отказывалась.