«Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена российскими бойцами

Минобороны России опубликовало кадры с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. С подконтрольной Киеву территории были возвращены 185 российских бойцов. В рамках обмена украинской стороне передали 185 пленных солдат Вооруженных сил Украины. На записи видно, как военнослужащие выходят из здания и садятся в автобус.

Ура! Мы дома! — прокричали бойцы.

Ранее сообщалось, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После получения необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

До этого бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих. Кроме того, сотрудникам аппарата удалось установить судьбу 9083 бойцов Вооруженных сил РФ.