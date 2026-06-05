Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема «Ролан Гаррос». Ее соперницей станет Майя Хвалиньска из Польши. Как соперницы шли к финалу, какие уникальные достижения установили, насколько велики шансы Андреевой выиграть трофей — в материале NEWS.ru.

Кого обыграла Андреева на пути к финалу «Ролан Гаррос»

На пути к решающему матчу юная звезда российского тенниса проиграла всего одну партию. Во втором круге Андреева уступила испанке Марине Бассольс-Рибере в первом сете, но сумела пройти дальше. Все остальные матчи она выиграла в двух партиях — у Фионы Ферро (Франция), Марии Боузковой (Чехия), Жиль Тайхманн (Швейцария), Сораны Кырсти (Румыния) и Марты Костюк (Украина), которая после матча не пожала Мирре руку.

Андреева стала восьмой российской теннисисткой в финалах Больших шлемов. Ранее такого успеха добивались Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Динара Сафина, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева, Елена Дементьева и Анастасия Павлюченкова. Выиграть трофей удалось лишь троим: Шараповой, Кузнецовой и Мыскиной. С понедельника занимающая восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева займет шестую строчку.

Мирра Андреева Фото: Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем известна соперница Андреевой по финалу «Ролан Гаррос»

24-летняя Хвалиньска занимает 114-е место в мировом рейтинге. По итогам «Ролан Гаррос» теннисистка из Польши уже гарантировала себе невероятный взлет: на следующей неделе она будет минимум 21-й. Хвалиньска стала второй, кому удалось выйти в финал турнира Большого шлема через квалификацию. В 2021 году 18-летняя Эмма Радукану из Великобритании прошла весь путь на US Open-2021 и победила.

В юниорские годы Хвалиньска играла наравне с более именитой соотечественницей Игой Швентек. В 2017-м их пара выходила в финал юниорского Australian Open. На взрослом уровне карьеры спортсменок разошлись: Швентек стала выигрывать турниры и поднялась на вершину мирового рейтинга, а Хвалиньска приостановила карьеру из-за депрессии на полгода.

С учетом квалификации полька выиграла уже девять матчей. В основной сетке она обыграла находившихся ранее в топ-5 Чжэн Циньвэнь (Китай) и Марию Саккари (Греция), а четвертьфинале и полуфинале — россиянок Анну Калинскую и Диану Шнайдер.

На пресс-конференции после одной из игр Хвалиньска заявила, что не ожидала такого прохода на турнире. Она с трудом смогла оплатить проживание в отеле на первой неделе, а на второй ей пришлось обратиться за помощью. Одна польская компания профинансировала дальнейшее присутствие Майи на турнире. За последние две недели Хвалиньска заработала €1,4 млн (119,5 млн рублей). Это почти в два раза больше, чем за все 11 лет карьеры — $861 тыс. (63,1 млн рублей).

Хвалиньска играет стабильно на протяжении всего турнира, не боится выходить к сетке, интересно играет укороченными ударами, охарактеризовал Майю в беседе с NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. Он удивлен, что польская теннисистка смогла пройти так далеко по турниру.

«У нее нет супермощи. Все сильнейшие вылетели, и для меня это необъяснимо. Либо сейчас такой уровень тенниса, либо все смотрят на Хвалиньску как на суперзвезду. На мой взгляд, сейчас есть более сильные теннисистки. Просто Хвалиньска показывает стабильную игру», — добавил Ольховский.

Майя Хвалиньска Фото: Chryslene Caillaud/Psnewz/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Как оценивают шансы Андреевой выиграть «Ролан Гаррос»

Андреева провела шикарную игру против украинки Марты Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос», порадовался в разговоре с NEWS.ru олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Она молодец, умница, мы все за нее рады. Костюк вообще не понимала, куда попала. Она не ожидала такой агрессивной игры от соперницы. Если Мирра продолжит так дальше, может выиграть много титулов», — предсказал Кафельников.

Андреева обыграет Хвалиньску, если покажет такой же уровень тенниса, как в последних двух матчах, считает Ольховский. Он отметил, что нынешний «Ролан Гаррос» уже подарил множество сенсаций.

«Мирра — фаворит. Ожидаю, что она покажет тот же уровень, который был в последних двух матчах, то есть очень высокий и надежный. Очень приятно было смотреть, как Мирра играет. Если она сыграет так же, стоит ждать победы», — сказал Ольховский.

Андреева может победить Хвалиньску за счет своих сильных качеств, заявил заслуженный тренер России Виктор Янчук. По его словам, россиянка хорошо играет у сетки и хорошо бьет по восходящему мячу, в отличие от Шнайдер.

«Шнайдер проиграла Хвалиньской, потому что не владеет ударами по восходящему мячу. Это тот прием, которым обычно добивают соперника. Диана просто не могла пробить соперницу. Хвалиньска хорошо передвигается по корту. А у Мирры это оружие есть: она может выходить к сетке и бить с лета на добивание, хорошо бьет по восходящему мячу», — сказал Янчук.

Фото: Xinhua/Wu Huiwo/Global Look Press

Специалист также отметил высокое мастерство Андреевой, но ей может помешать давление решающей встречи.

«Я думаю, в финале шансы 65% на 35% в пользу Мирры», — добавил Янчук.

Андреева является фаворитом, но ей нужно готовиться к непростой игре, считает олимпийская чемпионка Елена Веснина. По ее мнению, польская теннисистка заслуженно вышла в решающий матч турнира, поскольку ее стиль подходит под грунтовые корты.

«Нужно настраиваться, что будет нелегко. Надо будет попотеть, поработать, потому что Хвалиньска заставляет соперниц бегать по всему корту, очень сильно разрушает, ломает игру девочек. Самое главное, чтобы у Мирры было внутреннее спокойствие. Хвалиньска невероятно неудобно играет именно на грунтовых кортах. Она неслучайно вышла в этот финал, потому что ее игра на самом деле очень ложится под это покрытие. У нее многое получилось во всех матчах. Для меня удивительно, как она не устает почти три недели. Желаю Мирре удачи. Я надеюсь, что она справится с нервами и будет гнуть свою линию. Уровень ее игры гораздо выше», — сказала Веснина.

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