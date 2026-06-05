Заслуженный тренер РФ раскрыл, как Андреевой победить на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева может победить Майю Хвалиньску из Польши в финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») за счет своих сильных качеств, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России Виктор Янчук. По его словам, россиянка хорошо играет у сетки и хорошо бьет по восходящему мячу, в отличие от Дианы Шнайдер.

У меня положительные ожидания от финала «Ролан Гаррос». Шнайдер проиграла Хвалиньской, потому что не владеет ударами по восходящему мячу. Это тот прием, которым обычно добивают соперника. Еще у Шнайдер было мало выходов слета. Игра была равной, но с задней линии Диана не могла пробить соперницу. Хвалиньска хорошо передвигается по корту. А у Мирры это оружие есть: она может выходить к сетке и бить слета на добивание, хорошо бьет по восходящему мячу, — сказал Янчук.

По его мнению, Андреева победит в финале, но ей может помешать сильное напряжение из-за решающей встречи. В то же время Янчук отметил высокое мастерство россиянки.

Думаю, Мирра переиграет польку, хотя в финале будет сильное напряжение. Это может помешать Андреевой, сбить ее, но думаю, что она справится. У Андреевой есть мастерство, она хорошо понимает игру и действует разнообразнее. Я думаю, в финале шансы 65% на 35% в пользу Мирры, — добавил Янчук.

19-летняя Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 и вышла в финал «Ролан Гаррос». Ее соперница Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер (7:6, 6:4). Финал состоится 6 июня.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила, что Андреева является фаворитом финальной встречи «Ролан Гаррос» против Хвалиньской, однако ей нужно готовиться к непростой игре. По ее мнению, польская теннисистка заслуженно вышла в решающий матч турнира, поскольку ее стиль подходит под грунтовые корты.