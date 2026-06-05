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05 июня 2026 в 15:01

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности в лесу для детей

Роспотребнадзор Прикамья: детям нельзя трогать незнакомые ягоды и грибы в лесу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Детям категорически нельзя трогать незнакомые ягоды, грибы и растения на прогулке в лесу, поскольку они могут быть ядовитыми, пишет perm.aif.ru со ссылкой на Роспотребнадзор по Пермскому краю. В ведомстве также призвали несовершеннолетних не контактировать с дикими животными и не кормить их.

После игр на природе и перед едой важно тщательно помыть руки с мылом — не менее 20 секунд, уточнили специалисты. Они посоветовали использовать антисептик при отсутствии воды.

Детям напомнили, что пить воду из ручьев, озер и рек опасно. Лучше взять с собой напитки на природу. Для прогулки рекомендуется выбирать светлую и закрытую одежду, а штаны заправлять в носки. Кроме того, немаловажно использовать специальные спреи от клещей.

Ранее врач Анна Говтва предупредила, что укусы гадюк крайне опасны для детей из-за небольшого веса и физиологических особенностей. По ее словам, риск тяжелого отравления и осложнений у них выше, чем у взрослых.

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