«Даже не сомневайтесь»: Лопырева ответила, кто выиграет ЧМ-2026 Лопырева заявила, что победителем ЧМ-2026 станет сборная Аргентины

Российская модель и блогер Виктория Лопырева, отвечая на вопрос NEWS.ru в рамках VK Fest, выразила уверенность, что сборная Аргентины станет победителем чемпионата мира — 2026, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что персонально болеет за 39-летнего форварда Лионеля Месси.

Аргентина выиграет, даже не сомневайтесь. Мы за Месси, — заявила Лопырева.

Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет в воскресенье, 19 июля, в Ист-Ратерфорде. В полуфинальных матчах Испания обыграла Францию (2:0), а аргентинцы оказались сильнее Англии (2:1).

Ранее видеоблогер Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) предположила, что сборная Испании во второй раз в истории выиграет чемпионат мира. Первый и последний титул «красной фурии» датирован 2010 годом.

До этого бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что ему будет тяжело наблюдать за развязкой чемпионата мира, где сыграют две его любимые сборные — Испании и Аргентины. По его мнению, в титульном матче все решит отдельно взятый эпизод.