В Раде решили избавиться от Сырского Железняк: депутаты Рады готовят обращение к Зеленскому об отставке Сырского

Депутаты Верховной рады планируют направить президенту Украины Владимиру Зеленскому запрос с предложением рассмотреть отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление депутата Ярослава Железняка. По его словам, документ должен набрать не менее 226 подписей парламентариев.

Ожидается, что депутаты в обращении к Зеленскому попросят оценить возможность увольнения Сырского. Кроме того, они намерены предложить президенту рассмотреть кандидатуру нового главкома с учетом критериев профессиональной эффективности.

Ранее источник в Минобороны Украины сообщил Financial Times, что у Сырского нет четкого плана ведения боевых действий, а его подход сводится к удержанию текущих позиций и увеличению числа мобилизованных. По словам чиновника, Сырский считает, что армии нужно лишь «продержаться как можно дольше».

Между тем отправленный в отставку экс-министр обороны Украины Михаил Федоров также заявил о необходимости увольнения Сырского. По его словам, он предлагал Зеленскому снять с должности и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.