Скандал вокруг «Скалы» связали с кампанией Федорова против Сырского «Страна.ua»: скандал вокруг «Скалы» связан с кампанией против Сырского

Скандал вокруг украинского подразделения «Скала» раскручивался в рамках кампании экс-министры обороны Украины Михаила Федорова против главкома ВСУ Александра Сырского, сообщил изданию «Страна.ua» источник в украинских военных кругах. На деле же ситуация в бригаде принципиально не отличается от других частей, указал он. По его словам, для обеспечения выполнения приказов командиры прибегают к жестким методам воздействия на личный состав.

В прошлом расстреливали перед строем или проводили децимацию, сейчас используются более изощренные, но не сильно более гуманные методы. Скандал в «Скале» раскручивался в рамках кампании Федорова против Сырского, — отмечается в публикации.

Собеседник выразил опасения, что подобная практика может привести к нормализации насилия внутри армии и впоследствии распространиться на гражданское население. В качестве примера он привел ситуацию с командиром 155-й бригады, которого обвиняли в том, что он отдал приказ о расправе над двумя людьми из-за конфликта, связанного с его супругой.

Ранее Генштаб ВСУ временно отстранил командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого от исполнения обязанностей. Решение принято на время проверки сведений о возможном насилии и превышении полномочий в отношении мобилизованных.