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18 июля 2026 в 20:10

Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани

Вертолет Ми-2 упал вблизи станицы Калининской Краснодарского края

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вертолет Ми-2 сельхозназначения потерпел крушение в 2 км от станицы Калининской Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАКС. Отмечается, что в результате инцидента погиб пилот.

В 2 км от станицы Калининской при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения. Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет Ан-24, следовавший из Тюмени в Белоярский, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за некорректной работы одного из двигателей. В связи с инцидентом организованы мероприятия по проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов.

До этого пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамах, в результате чего погибли все 10 человек, находившиеся на борту. Самолет авиакомпании Flamingo Air выполнял рейс из аэропорта Нассау в Сан-Андрос. Во время полета воздушное судно упало в лесистой местности.

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