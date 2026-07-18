Венгрия неожиданно «подложила свинью» Украине на пути в ЕС Венгрия закрыла для Украины два кластера на переговорах по вступлению в ЕС

Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, передает Telegram-канал «Страна.ua». На заседании рабочей группы COELA Будапешт отказался открыть для Киева кластеры «внутренний рынок» и «конкурентоспособность и инклюзивный рост», оставив при этом один из них открытым для Молдавии.

Решение по кластерам перенесли на следующее заседание, говорится в сообщении. Оно состоится 22 июля и станет последним перед летним перерывом до 1 сентября.

Ранее европейские аналитики заявили, что вступление Украины в Евросоюз затягивается из-за политического скандала в Киеве. По их словам, союзники не поддержали ускоренное членство, на которое рассчитывал глава страны Владимир Зеленский. Быстрая перспектива открылась только для Черногории по итогам конференции в Брюсселе.

Также, по мнению европейских аналитиков, Украина продвигает реформы для вступления в ЕС гораздо медленнее, чем ожидали многие страны объединения. На этом фоне балканские кандидаты, по их словам, показывают более высокий темп интеграции.