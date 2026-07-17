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17 июля 2026 в 10:05

Стало известно о новом ударе по Зеленскому на фоне скандала в Киеве

Junge Welt: Украина не войдет в ЕС до 2035 года из-за кризиса в правительстве

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вступление Украины в Евросоюз откладывается на фоне политического скандала в Киеве, пишет Junge Welt. По информации издания, европейские союзники не дали зеленый свет на ускоренное членство, на которое рассчитывал украинский президент Владимир Зеленский. По итогам брюссельской конференции с участием стран-кандидатов быстрая перспектива открылась только для Черногории.

Стремление главы украинского режима Владимира Зеленского вступить в Евросоюз в 2028 году вряд ли будет реализовано, — отмечает издание.

По мнению европейских дипломатов, присоединение страны к Блоку станет возможным не раньше 2035 года, тогда как Киев рассчитывал на 2028-й. Как пишут журналисты, даже интеграция оборонных отраслей Украины и ЕС продвигается медленнее, чем заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все больше европейских государств открыто признают, что не могут сохранять курс Брюсселя на бесконечную поддержку Украины. По словам дипломата, «палочная» дисциплина в Евросоюзе дает сбой.

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