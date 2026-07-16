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16 июля 2026 в 15:39

Юрист ответила, может ли вторая жена бойца СВО лишить его детей наследства

Юрист Штейнфельд: вторая жена участника СВО не может лишить его детей наследства

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Вторая супруга участника СВО не имеет права лишить его детей наследства, заявила NEWS.ru юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд. При этом, по ее словам, если брак будет признан фиктивным, потенциальная наследница и вовсе может остаться без выплат.

Если у погибшего участника СВО новая жена, то это событие не отменяет прав детей от любого брака. В первую очередь наследников входят: супруга, дети и родители погибшего. Все наследуют в равных долях. Новая супруга не может забрать все. Права детей сохраняются. Но фиктивный брак вводит в круг наследников постороннего человека, который уменьшает долю детей. Такой союз оспаривают в судебном порядке. Если он признан судом недействительным, а супруга действовала умышленно для получения выплат, она может быть признана недостойным наследником. В этом случае ее доля распределяется между остальными претендентами, — пояснила Штейнфельд.

Ранее юрист Тимур Маршани заявил, что опекун обязан оплачивать ипотеку за квартиру, унаследованную ребенком, однако делать это он должен исключительно за счет средств подопечного. По его словам, хотя формально должником является несовершеннолетний, все финансовые операции по графику должен выполнять его законный представитель.

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