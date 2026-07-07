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07 июля 2026 в 16:39

Юрист ответил, кто платит ипотеку на унаследованную ребенком квартиру

Юрист Маршани: опекун платит ипотеку на унаследованную ребенком квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Опекун обязан вносить платежи по ипотеке за квартиру, которую унаследовал несовершеннолетний ребенок, однако должен делать это исключительно за счет средств самого подопечного, а не из своего кармана, заявил NEWS.ru юрист Тимур Маршани. Он подчеркнул, что, хотя формально должником становится ребенок, именно его законному представителю следует осуществлять все финансовые операции по графику.

Представим ситуацию. Родители погибли, их ипотечную квартиру унаследовал сын 10 лет. Опеку оформила тетя. По статье 1175 ГК РФ долги наследодателя переходят к наследнику вместе с имуществом. Возраст здесь роли не играет. Ребенок становится и собственником квартиры, и должником по кредиту. Отвечает он при этом только в пределах стоимости полученного наследства, собственных денег сверх этой суммы с него никто не потребует. Если страховки не было, платить придется по графику. Формально должник — ребенок, однако вносит платежи опекун как его законный представитель. Тетя не обязана гасить чужой кредит из своей зарплаты. Расходы на подопечного покрываются за счет его собственных средств. Это пенсия по потере кормильца, выплаты страховщика, деньги на счетах родителей, — пояснил Маршани.

Он добавил, что после потери кормильцев важно выяснить, была ли у погибших родителей оформлена страховка жизни. По его словам, ипотечные кредиты часто сопровождаются таким добровольным страхованием. Юрист отметил, что если гибель заемщиков признана страховым случаем, то долг перед банком будет погашен.

Опекуну стоит выяснить, была ли у погибших родителей страховка, ведь ипотечные кредиты, как правило, сопровождаются добровольным страхованием жизни заемщика. Если гибель признана страховым случаем, компания гасит долг перед банком полностью, и квартира достается ребенку свободной от кредита. Заявление страховщику важно подать оперативно, срок уведомления прописан в договоре, — заключил Маршани.

Ранее юрист, руководитель и основатель ЮК «Юридическая сила» Юлия Сысоева заявила, что долги родителей могут перейти к детям при наследовании имущества, если те выступают созаемщиками или поручителями по кредитам. По ее словам, также такой исход возможен при солидарной ответственности за коммунальные платежи.

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