На Украине объяснили, чьей стратегии придерживается Сырский

В ВСУ ведутся споры о стратегии главкома Александра Сырского, которая заключается в постоянных наступательных действиях для перехвата инициативы, сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источник в военных кругах. Собеседник заявил, что в армии далеко не все согласны с таким подходом, который на самом деле продиктован интересами президента Украины Владимира Зеленского.

Вообще-то это стратегия не Сырского, а Зеленского. Он требует постоянно наступать, показывая результат. Но и Сырский думает примерно так же. При этом президент мыслит не столько военными, сколько информационно-политическими категориями, — сказал собеседник.

Ранее источник в Министерстве обороны Украины сообщил, что главнокомандующий ВСУ не имеет четкого плана боевых действий, а его подход ограничивается обороной и наращиванием мобилизации. По его словам, стратегия Сырского — «продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей».

Кроме того, западные аналитики заявили, что Зеленский на фоне усиливающейся критики рассматривает вопрос о смене Сырского. По данным издания, украинский глава проводит встречи с высшим военным командованием, чтобы оценить обстановку на фронте и обсудить кандидатов на замену.