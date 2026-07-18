Ужин Трампа с корреспондентами пройдет при усиленной охране

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности, сообщает газета New York Post. Мероприятие запланировано на 24 июля в гостинице Waldorf Astoria, которая ранее принадлежала американскому лидеру.

Возвращение президента Трампа на следующей неделе на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома после апрельского покушения будет сопровождаться значительным усилением мер безопасности, включая электронные билеты, площадку меньшего размера и сокращение возможностей для проникновения незваных гостей, — сказано в сообщении.

Отмечается, что организаторы также откажутся от значительного светского приема, при котором практически любой человек мог затеряться среди гостей. Кроме того, для проверки посетителей привлекли стороннюю охранную компанию.

Изначально ужин состоялся 25 апреля, однако тогда он закончился стрельбой и эвакуацией посетителей. Позже власти задержали подозреваемого — им оказался 31-летний калифорниец Коул Томас Аллен, которому предъявили обвинение в покушении на главу государства.

Ранее Трамп заявил, что отмена дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна стала самым запоминающимся моментом на ЧМ. По его словам, он не ожидал пересмотра решения со стороны ФИФА.