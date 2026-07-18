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18 июля 2026 в 04:50

«Дух соперничества»: Трамп назвал самый незабываемый момент на ЧМ

Трамп: отмена дисквалификации Балогана стала самым запоминающимся моментом на ЧМ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самой запоминающейся историей на чемпионате мира по футболу стала приостановка дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогана, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино в Trump Tower. По его словам, он не ожидал пересмотра решения.

Лидер вспомнил, что после удаления Балогана в матче с Боснией и Герцеговиной за фол шипами он позвонил Инфантино, чтобы «подать жалобу». После этого дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию, что позволило игроку выйти в старте на матч 1/8 финала против Бельгии (1:4).

Это был замечательный турнир, равных которому нет. Он был наполнен духом соперничества и незабываемыми моментами. Наверное, самым незабываемым был момент, когда одному джентльмену дали красную карточку, — указал Трамп.

Журналист Бен Джейкобс позже сообщил, что звонок из Белого дома повлиял на решение ФИФА. Трамп подтвердил этот факт, но заявил, что окончательное решение было принято без разногласий.

Ранее стало известно, что за несколько дней до финала чемпионата мира по футболу Трамп может обсудить с Инфантино возможность переноса места решающего матча. Причина — угрозы здоровью болельщиков и игроков из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего северо-восток США.

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ЧМ-2026
дисквалификации
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