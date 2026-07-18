США могут отказаться от проведения финала ЧМ по футболу Sky News: ФИФА и Белый дом обсудят риски организации финала ЧМ по футболу

За несколько дней до финала чемпионата мира по футболу представители Белого дома намерены провести встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино. Как сообщил журналист Sky News Роб Харрис, на повестке — угрозы здоровью болельщиков и игроков из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего северо-восток США.

Встреча запланирована на 17 июля, а финал должен пройти в воскресенье на стадионе MetLife в Нью-Йорке. Дым от канадских пожаров распространился на регион, где состоится матч между сборными Испании и Аргентины.

Эксперты опасаются, что задымление может сказаться на видимости и самочувствии участников. Официальных заявлений о возможном переносе матча пока не поступало.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, так как его фаворитом остается футболист Лионель Месси. Он напомнил, что игрок является действующим чемпионом мира.

При этом суперкомпьютер аналитической платформы Opta уже рассчитал шансы вышедших в финал ЧМ сборных на победу в последнем матче чемпионата 2026 года. По его предположениям, шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.