Большая часть населения Великобритании подвержена влиянию русофобской пропаганды, даже если она откровенно лжива, сказал NEWS.ru британский доброволец Вооруженных сил России Эйден Миннис с позывным Ирландец. По его словам, это происходит из-за отсутствия критического мышления у британских обывателей.

К сожалению, большая часть населения в Англии садится вечером за стол ужинать перед телевизорами, и проглатывает все это (пропаганду. — NEWS.ru), без попыток хоть какого-то критического осмысления. Это действительно странно. Но критическое мышление там у большинства отсутствует. Даже общение с этими людьми является психологическим испытанием. И такая ситуация позволяет правительству продолжать и наращивать свои действия против России без какого-либо противодействия со стороны народа, — сказал Миннис.

Ранее немецкая группа Dschinghis Khan («Чингисхан») раскритиковала «Евровидение», назвав его неинтересным и слишком политизированным. Солист коллектива Штефан отметил, что больше не следит за конкурсом, хотя ему было приятно видеть исполнение их песни певицей с Мальты.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что корреспонденты CNN могли снимать подготовку ВСУ к теракту в Старобельске. По ее словам, упоминание Ставрополя позволяет предположить, что журналист находился в подразделении украинских солдат во время координации атаки на колледж в ЛНР.