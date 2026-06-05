ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 13:45

Британский доброволец ВС РФ объяснил, почему на Западе верят пропаганде СМИ

Доброволец ВС России Миннис: у большинства британцев нет критического мышления

Эйден Миннис с позывным Ирландец Эйден Миннис с позывным Ирландец Фото: Личный архив
Подписывайтесь на нас в MAX

Большая часть населения Великобритании подвержена влиянию русофобской пропаганды, даже если она откровенно лжива, сказал NEWS.ru британский доброволец Вооруженных сил России Эйден Миннис с позывным Ирландец. По его словам, это происходит из-за отсутствия критического мышления у британских обывателей.

К сожалению, большая часть населения в Англии садится вечером за стол ужинать перед телевизорами, и проглатывает все это (пропаганду. — NEWS.ru), без попыток хоть какого-то критического осмысления. Это действительно странно. Но критическое мышление там у большинства отсутствует. Даже общение с этими людьми является психологическим испытанием. И такая ситуация позволяет правительству продолжать и наращивать свои действия против России без какого-либо противодействия со стороны народа, — сказал Миннис.

Ранее немецкая группа Dschinghis Khan («Чингисхан») раскритиковала «Евровидение», назвав его неинтересным и слишком политизированным. Солист коллектива Штефан отметил, что больше не следит за конкурсом, хотя ему было приятно видеть исполнение их песни певицей с Мальты.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что корреспонденты CNN могли снимать подготовку ВСУ к теракту в Старобельске. По ее словам, упоминание Ставрополя позволяет предположить, что журналист находился в подразделении украинских солдат во время координации атаки на колледж в ЛНР.

Европа
Великобритания
СМИ
пропаганда
русофобия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Меньшиков обвалил «Гамлета»? Почему цены поползли вниз, спектакль уберут?
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Омбудсмены России и Украины провели первую встречу на границе
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС
В РФ нашли радикальный способ покончить с рекламным криминалом в подъездах
В Кремле пролили свет на визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Песков раскрыл, где может прозвучать ответ Путина на письмо Зеленского
Двухлетний мальчик протаранил детскую площадку за рулем авто
Новак раскрыл, с кем Россия обсуждает дополнительные поставки газа
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.