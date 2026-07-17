«Ну нет совести»: Лавров обрушился на авторитетную газету США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бессовестными журналистов The Washington Times за публикацию о том, что Москва якобы не согласилась на предложения президента США Дональда Трампа по Украине на саммите на Аляске. В статье утверждалось, что РФ могла бы получить смягчение санкций и развитие экономического сотрудничества с Соединенными Штатами в обмен на согласие с предложениями американского лидера при условии добросовестного участия в переговорном процессе.

Ну нет совести у журналистов. Мы приняли [предложения Трампа], — сказал Лавров.