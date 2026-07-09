В ДТП с машиной Чепика пострадали два журналиста В ДТП с машиной курского вице-губернатора Чепика пострадали два журналиста

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Александра Чепика пострадали два сотрудника местной районной газеты, сообщил в своем канале в МАКСе глава региона Александр Хинштейн. Он добавил, что им уже оказана вся необходимая первая помощь.

Сразу же после ДТП сам связался с начальником УМВД, чтобы выяснить все обстоятельства. Все причины случившегося будут обязательно установлены в рамках расследования, — добавил он.

Авария случилась в Конышевском районе Курской области, где столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого машина столкнулась с Toyota и Chevrolet. Вместе с Чепиком пострадали пять человек, в их числе — 15 летняя девочка. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Сам замглавы Хинштейна чудом не пострадал. Авария не помешала его плану: в рамках рабочей поездки он посетил больницу, Дом культуры и библиотеку Конышевского района.