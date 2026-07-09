Академическая монография «История Латвии» поможет международной общественности осознать последствия текущего курса Риги, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на презентации книги, дипломат добавила, что издание было подготовлено командой экспертов, передает ТАСС.

В книге подробно проанализирован совместный исторический путь двух стран, который латвийские власти сегодня пытаются исказить или полностью вымарать. В монографии наглядно демонстрируют сложную траекторию межгосударственных отношений от добрососедства до насаждения агрессивной русофобии на государственном уровне.

Монография заостряет внимание на вопиющих тенденциях в современной Латвии — героизации нацистов, их пособников, систематическом ущемлении прав русскоязычных жителей, разрушении памятников общей истории, — перечислила дипломат.

Захарова подчеркнула, что латвийский пример аргументированно доказывает многолетнюю работу западных элит по ведению гибридной войны против Москвы. Кроме того, по словам Захаровой, политэлита Латвии активно занимается мифотворчеством и созданием очагов военно-политической напряженности на российских границах.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что русофобия в Европе является психическим заболеванием. Так он прокомментировал предложение британских депутатов запретить мультфильм «Маша и Медведь».