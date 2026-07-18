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18 июля 2026 в 03:05

В Соцфонде определили средний размер пенсии россиян

РИА Новости: средний размер пенсии россиян в июне составил 25,4 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средний размер пенсионных выплат работающим и неработающим гражданам России в июне 2026 года превысил 25,4 тыс. рублей. За год эта сумма увеличилась примерно на 2 тыс. рублей, свидетельствуют данные Социального фонда России, проанализированные РИА Новости.

По состоянию на 1 июня 2026 года средняя пенсия по стране составила 25 402 рубля. Годом ранее этот показатель находился на уровне 23 454 рублей. Наибольший размер пенсионного обеспечения зафиксирован в Чукотском автономном округе — там средняя выплата достигла 42 270 рублей.

Рост пенсий сохраняется, хотя его темпы пока уступают инфляционным ожиданиям. Региональные различия по-прежнему значительны — выплаты на Чукотке почти вдвое превышают средний уровень по стране, что связано с северными надбавками и районными коэффициентами. Власти продолжают работать над индексацией пенсий.

Ранее лидер «Справедливой России» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал индексировать пенсии не раз в год, а каждый квартал. В беседе с NEWS.ru он отметил, что нынешняя система начислений не спасает граждан от реального удорожания жизни. Он отметил, что также логично и справедливо подобный порядок распространить и на другие социальные выплаты и пособия. По его мнению, парламент оперативно примет этот закон, чтобы учесть изменения в проекте федерального бюджета на будущий год.

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