Яхты, виллы, спорткары: как украинские олигархи жируют в Монако

Европа после покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева вспомнила о «батальоне Монако» — украинских олигархах, обосновавшихся на Лазурном Берегу вдали от боевых действий. Некоторые из них неоднократно «светились» в громких коррупционных скандалах. При этом европейские власти не торопятся их высылать, что вызывает у «коренного» населения все больше вопросов. Как живет «батальон Монако» в ЕС и почему его до сих пор не разогнали — в материале NEWS.ru.

Что такое «батальон Монако»

В конце июня в Монако было совершено покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева: исполнительница атаки Анастасия Березовская пыталась подорвать бизнесмена в доме, где он жил со своей семьей. Случившееся не только напугало европейцев, но и заставило их вспомнить о десятках таких же украинских богачей, давно обосновавшихся на Лазурном Берегу. Их иронично называют «батальоном Монако».

«На юге Франции машины с украинскими номерами соседствуют с огромными яхтами и роскошными виллами. Здесь обосновались бывшие депутаты, миллионеры, магнаты промышленности и СМИ. От Ниццы до Монако, в Болье, Эз, Вильфранш и Сен-Жан-Кап-Ферра. Один из знатоков украинской олигархической среды иронично заметил: „Это скорее Сен-Жан-Киев-Ферра“», — пишет французская газета Le Figаro.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с NEWS.ru отмечал: украинских олигархов в Европе действительно стало слишком много — причем самого разного калибра, включая преступные элементы.

«Из-за этого происшествий с их участием — как, например, покушение на Ермолаева — может стать намного больше», — полагает эксперт.

Вадим Ермолаев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кто входит в «батальон Монако»

Одним из видных представителей «батальона» оказался, например, самый богатый человек Украины — 64-летний Ринат Ахметов. На родине он владеет промышленным конгломератом, занимается металлургией, добычей полезных ископаемых и энергетикой. Ему же принадлежит футбольный клуб «Шахтер».

На Ривьере Ахметов активно скупает роскошные виллы. Ему принадлежит знаменитая резиденция «Кедры» за €200 млн, когда-то принадлежавшая бельгийскому королю Леопольду II. Также в собственности у олигарха пятиуровневая квартира в новом районе Монако Mareterra за €471 млн. Солидными активами могут похвастаться и сыновья бизнесмена Дамир и Алмир, которые тоже живут за границей.

Ахметов не раз фигурировал в коррупционных скандалах. Один из них связан с так называемой схемой Роттердам+, которая принесла энергохолдингу олигарха ДТЭК миллиарды долларов. Суть схемы заключалась в том, что стоимость украинского угля для тепловых электростанций рассчитывалась по цене импортного — из порта Роттердама. А так как на самом деле уголь добывался внутри страны, а не поступал из Нидерландов, это привело к искусственному росту тарифов на электричество для населения. Впрочем, бизнесмен вышел сухим из воды.

В коррупции подозревали и другого постоянного обитателя Лазурного Берега бывшего депутата Верховной рады Константина Жеваго — он седьмой в списке богатейших людей Украины. Экс-политик проживает в Монако с 2019 года и владеет роскошной 65-метровой яхтой. СБУ уже дважды запрашивала у властей Франции его экстрадицию, но оба раз получила отказ.

Братья Игорь и Григорий Суркисы, как и Ахметов, имеют отношение к футболу. Оба в разное время были президентами ФК «Динамо-Киев», а Григорий — даже вице-президентом УЕФА. Их не раз подозревали в жульничестве. В 1995 году Суркисы пытались дать взятку в виде двух норковых шуб и $30 тыс. испанскому арбитру Лиги чемпионов Антонио Лопесу Ньето перед матчем «Динамо» — «Панатинаикос». Но в итоге украинскую команду сняли с розыгрыша Лиги чемпионов и дисквалифицировали на год.

В 2019 году Spiegel сообщил о причастности братьев к схеме по отмыванию выделенных УЕФА средств через офшоры на Виргинских островах. С 2020 года Генпрокуратура Украины расследует это дело, также подозревая Суркисов в присвоении денег на строительство спортбазы в селе Гореничи под Киевом. На проект выделили около €2 млн, но он так и остался незавершенным.

В конце февраля 2022 года Суркисы выехали с Украины через Венгрию с большой суммой наличных. Сегодня они арендуют люкс в отеле Monte-Carlo Bay Hotel за €2 млн в год.

Григорий Суркис Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Что ждет «батальон Монако»

В комментариях к недавней статье Le Figaro читатели возмутились тем, как лояльно европейские власти относятся к украинским богатеям.

«Для этого французы затянули пояса, чтобы наши правители давали и давали деньги Украине <…> вместо того, чтобы залезть в карманы этих людей. <…> И что делает наш дорогой президент Украины с теми, кто достиг призывного возраста? Ничего. Наоборот, самую дорогую квартиру в мире только что купил украинец. Позор и еще раз позор нашим правителям, которые обирают нас ради этих хапуг», — написал пользователь tonio91000.

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что европейцы в целом устали от украинцев — не только от перебравшейся к ним «элиты», но и от беженцев.

«Пособия, траты на вооружение ВСУ, бесконечные кредиты, которые Киев точно не отдаст, — раздражение растет. Сейчас оно добралось и до олигархов», — пояснил он.

По его словам, еще недавно украинские толстосумы воспринимались в ЕС даже с позитивом: они много тратят — огромные счета в ресторанах, покупки в брендовых магазинах, приобретение автомобилей и яхт неплохо стимулируют местную экономику. Однако сейчас население Европы видит в их пребывании больше минусов, чем плюсов.

«Украинский конфликт затянулся, Европе платить за него надоело, и обыватели задают простой вопрос: почему боевые действия финансируем мы, а не широко живущие в Европе украинцы? И эти настроения, конечно, будут нарастать», — уверен политолог.

Он полагает, что в конечном итоге напряжение достигнет такого уровня, что Европе все же придется искать решение проблемы.

«Высылать олигархов, конечно, никто не будет. Их, возможно, попросят „не светиться“ или поменять локацию. „Батальон Монако“, я думаю, скоро „рассредоточится“: уедет в Швейцарию, Люксембург, Арабские Эмираты. Чтобы не раздражали», — отметил Журавлев.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров считает, что для богатых украинцев никаких последствий не будет. Но за них ответят бедные.

«С одной стороны, антиукраинские настроения в Европе будут расти. С другой — коснутся они в основном рядовых беженцев. Кого-то будут притеснять на бытовом уровне, кого-то попытаются депортировать. Но для олигархов все останется как было», — заключил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Из охранников — в премьеры Украины: кто такой Корецкий, связи с Миндичем

Элиту французской армии перебросят к границам РФ: что задумал Макрон

«Ермолаева добьют»: покушение на олигарха вскрыло грязные схемы Зеленского