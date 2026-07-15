Конец «европейского рая»: ЕС выгоняет украинцев на родину, куда они побегут

Евросоюз до конца июля примет директиву об ограничениях на въезд и отказе в предоставлении защиты беженцам с Украины. Отныне временное убежище будут давать только тем гражданам страны, у которых есть специальное свидетельство о брони от мобилизации, выданное властями. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: ЕС придется сильно постараться, чтобы загнать украинцев на родину. Почему Брюссель от них устал и куда могут двинуться беженцы после Европы — в материале NEWS.ru.

Что в ЕС сказали об украинских беженцах

Замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) в июле объявит об изменениях в правилах приема украинских беженцев. Теперь право на временную защиту в Европе смогут получить лишь те приезжие, кто имеет официальную бронь от призыва по мобилизации.

«Работа над изменениями близится к завершению, и Польша их поддерживает. Ограничения, которые вступят в силу, судя по всему, будут применяться не к тем, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а к тем, кто хотел бы подать заявку на нее», — подчеркнул Душчик.

По его словам, новые правила будут действовать в отношении как мужчин, так и женщин. Они официально вступят в силу в марте 2027 года.

Газета Rzeczpospolita отметила, что о внесении поправок в директиву попросили власти Украины. Сейчас, согласно данным издания, в одной только Польше проживает более 218 тыс. украинских мужчин. При этом статистика Евростата свидетельствует, что в общей сложности временной защитой на территории ЕС пользуются 4,3 млн украинцев, большая часть из которых находится в ФРГ.

Почему Европа выгоняет украинцев

Еврокомиссия в конце июня уже предлагала начать отказывать украинцам призывного возраста в предоставлении статуса беженцев. Она объяснила это необходимостью «согласовать потребности в защите с общими возможностями Украины по самообороне». Польша оказалась одной из стран, наиболее активно поддержавших идею возвращения украинцев на родину. Однако отношение к беженцам меняется и в других европейских государствах.

Так, власти Германии планируют давить на них экономически — за счет отмены финансовой помощи. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал пересмотреть размер гражданских пособий для украинцев и увеличить число депортаций для снижения расходов и повышения качества жизни «коренного» населения ФРГ.

Маркус Зедер Фото: IMAGO/Ulrich Wagner/Global Look Press

Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган в мае рассказал, что руководство страны работает над неким механизмом, который позволит вернуть украинских беженцев домой. Он не привел дополнительных подробностей, но подчеркнул: в этом вопросе Дублин руководствуется интересами Киева.

Власти Великобритании уже начали отказывать беженцам в защите. Не так давно они посоветовали вернуться на родину украинской семье, в которой воспитывается ребенок с паническими атаками. Лондон заявил, что на западе Украины есть безопасные районы, а для ребенка можно купить шумоподавляющие наушники.

Политолог-европеист доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что высылка украинцев из Европы скоро приобретет массовый характер.

«Европа дико устала от мигрантов! Она пытается упорядочить их пребывание и размещение. И первыми под это „упорядочивание“ подпадут именно украинцы», — отметил он.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, для этого есть четыре веские причины. Первая — у ВСУ колоссальная нехватка человеческих ресурсов. Армия нуждается как минимум в нескольких сотнях тысяч человек, чтобы «держать фронт».

«Вот беженцев-мужчин в возрасте от 25 до 60 лет туда и отправят», — пояснил Трухачев.

Вторая причина — Европа готовится к большой войне с Россией и хочет, чтобы Украина выиграла для нее время.

«Третья — у ЕС нет денег на выплату пособий. Европейская экономика много потеряла — сначала из-за санкций в отношении России, потом из-за военной помощи Украине, затем из-за ближневосточного кризиса и роста цен на энергоносители. А тут еще и пособия нужно выплачивать. В общем, денег на беженцев становится жалко: самим не хватает», — указал европеист.

Наконец, четвертый мотив заключается в том, что украинцы — новые люди для Европы и не успели там обосноваться, а значит, в отличие от других мигрантов их можно выслать почти без лишнего шума.

«Ущемлять интересы негров и арабов европейцы боятся: очень уж взрывоопасный контингент, могут случиться и погромы, и теракты. К тому же многие выходцы из Африки и с Ближнего Востока давно получили паспорта стран ЕС — их вообще не прищучить. А вот украинцев можно. И даже нужно: пусть лучше воюют с Россией, чем сидеть на пособиях в Германии, — такова логика европейцев», — добавил Трухачев.

Куда теперь поедут украинцы

Весной президент Украины Владимир Зеленский и сам призывал мужчин мобилизационного возраста вернуться на родину, чтобы провести ротацию военных на фронте. Теоретически массовые депортации в Европе могли бы помочь Киеву, однако опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что это удастся реализовать на практике.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что украинцы всеми силами будут уклоняться как от мобилизации, так и в целом от высылки. И у многих это получится.

«Они не для того бежали в Европу, чтобы их оттуда вернули и загнали в ВСУ. Большинство из них — люди не бедные, это средний класс. Бедных всех давно уже мобилизовали. А те, у кого были деньги, как раз успели уехать за границу», — пояснил он.

По мнению бывшего нардепа, у беженцев есть несколько вариантов спастись от депортации.

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«Первый — они начнут покупать справки о негодности к военной службе. На Украине сейчас это вполне можно сделать удаленно за €5000», — рассказал эксперт.

Вторая опция — переезд в третьи страны, в том числе азиатские.

«Все, кто может работать дистанционно и не нуждается в пособии, имеют возможность перемещаться по миру. И многие, кому „светит“ мобилизация в ВСУ, этой возможностью воспользуются», — убежден Килинкаров.

Кто-то, по его словам, и вовсе попытается отправиться в Россию и Белоруссию. Для украинцев этот вариант идеален: языкового барьера нет, а работа есть. Хотя пустят, уверен Килинкаров, не всех.

Согласен с этой точкой зрения и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В беседе с NEWS.ru он назвал украинцев «частью русского народа», которому присуща особая национальная смекалка.

«Если возникнет угроза мобилизации, то многие украинцы из Европы переедут в Канаду — там огромная диаспора, много знакомых и родственников. А еще можно ждать массовой миграции беженцев в страны Латинской Америки. Да, там нет социальных пособий. Зато туда можно въехать практически без проблем», — резюмировал парламентарий.

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