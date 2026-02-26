Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:36

Лондон отмахнулся от украинцев с ребенком, страдающим паническими атаками

Sky News: Британия отказала украинской семье с больным ребенком в убежище

Власти Великобритании отказали в продлении убежища украинской семье, посоветовав ребенку с паническими атаками использовать шумоподавляющие наушники, сообщает Sky News. Лондон заявил, что на Украине есть безопасные районы на западе страны и семья может уехать, например, в Черновцы.

Панические атаки не достигают порогового значения. Вы могли бы рассмотреть возможность использования наушников с шумоподавлением и звукоизоляции помещений, чтобы помочь вашей дочери справиться с симптомами панических атак, — подчеркнули в МВД Британии.

Ранее сообщалось, что протест против размещения центра для беженцев в городе Блескенсграаф на юге Нидерландов вылился в массовые беспорядки. Участники акции пытались прорваться в здание мэрии, запускали тяжелые фейерверки и забрасывали полицию камнями.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Украина может обратиться к Евросоюзу с просьбой выдворить беженцев, проживающих на территории Польши и Германии, для дальнейшей мобилизации. По его словам, категория граждан, покинувшая страну, представляет собой так называемых профессиональных патриотов, которые вряд ли вернутся в зону боевых действий.

