Период расширения НАТО на восток подошел к концу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу GB News. По его словам, в настоящее время наступает новая эпоха, требующая пересмотра подходов к безопасности.

Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе. <...> Украина — буферная зона, — сказал премьер.

Орбан подчеркнул, что Запад ранее изменил систему безопасности в Европе без согласования с Москвой, объявив о намерении принять Украину в НАТО. Именно это, по его мнению, спровоцировало начало специальной военной операции. Политик призвал выстраивать новую архитектуру безопасности, а также развивать торговое и энергетическое сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить стабильность на континенте.

До этого Орбан выразил мнение, что утверждения политической оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, не соответствуют действительности. По его словам, тот, кто выдумывает подобные истории, «вызывает просто жалость».