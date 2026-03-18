18 марта 2026 в 14:42

«Остановить процесс»: Орбан поставил крест на расширении НАТО

Орбан объявил о конце эпохи расширения НАТО на восток

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Период расширения НАТО на восток подошел к концу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу GB News. По его словам, в настоящее время наступает новая эпоха, требующая пересмотра подходов к безопасности.

Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе. <...> Украина — буферная зона, — сказал премьер.

Орбан подчеркнул, что Запад ранее изменил систему безопасности в Европе без согласования с Москвой, объявив о намерении принять Украину в НАТО. Именно это, по его мнению, спровоцировало начало специальной военной операции. Политик призвал выстраивать новую архитектуру безопасности, а также развивать торговое и энергетическое сотрудничество с Россией, чтобы обеспечить стабильность на континенте.

До этого Орбан выразил мнение, что утверждения политической оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, не соответствуют действительности. По его словам, тот, кто выдумывает подобные истории, «вызывает просто жалость».

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

