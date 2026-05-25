25 мая 2026 в 17:51

Госдума одобрила повышение госпошлин для мигрантов почти в 10 раз

Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме рассмотреть в первом чтении законопроект о введении и повышении государственных пошлин в сфере миграции для увеличения доходов федерального бюджета. Вынос документа на рассмотрение намечен на 26 мая.

Законопроект, внесенный правительством РФ, предусматривает введение новых видов пошлин, в частности за замену вида на жительство (6 тыс. рублей) и выдачу дубликата разрешения на временное проживание (5 тыс. рублей).

Кроме того, документ предполагает повышение пошлин: на оформление визы для многократного пересечения границы — с 1920 до 6 тыс. рублей, на приглашения на въезд — с 960 до 8 тыс. рублей, на вид на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Также увеличиваются сборы за оформление разрешений на временное проживание (с 1920 до 15 тыс. рублей), на временное проживание в целях образования (с 1920 до 8 тыс. рублей), на привлечение иностранных работников (с 12 тыс. до 15 тыс. рублей за каждого), на работу (с 4200 до 5 тыс. рублей).

Пошлина при приеме и выходе из гражданства возрастет с 4200 до 50 тыс. рублей. За выдачу или продление действия виз для въезда или выезда из РФ сбор увеличится с 1200 до 2 тыс. рублей.

В то же время документ освобождает от уплаты пошлин иностранных граждан и лиц без гражданства, которые ранее были гражданами СССР или участвуют в госпрограмме переселения соотечественников и членов их семей, при приеме в гражданство, передает ТАСС. Также освобождаются от пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство иностранцы, заключившие контракт на год в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции, и их семьи.

Более того, отменяется взимание госпошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ. В пояснительной записке это объясняют тем, что данная процедура по правовым последствиям схожа с признанием лица гражданином РФ, за что пошлина не взимается, и зачастую проводится органами внутренних дел по инициативе ведомства.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования. Согласно финансово-экономическому обоснованию, ожидаемый дополнительный доход федерального бюджета от миграционных пошлин составит порядка 7,915 млрд рублей с 1 июля 2026 года и 15,83 млрд рублей ежегодно с 1 января 2027 года.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал пересмотреть условия эксперимента по привлечению мигрантов с семьями. По его словам, стране требуются рабочие руки, а не родственники иностранных граждан.

