24 мая 2026 в 09:15

В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики

Володин: Госдума рассмотрит законопроекты о кратном росте пошлин для мигрантов

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Госдума на следующей неделе рассмотрит ряд законопроектов, которые предусматривают кратное повышение пошлин для мигрантов, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, речь о пошлинах за оформление российского гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство.

О мигрантах и пошлинах. На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, — написал Володин.

Согласно инициативе, пошлина за получение гражданства вырастет в 12 раз — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей. Оформление разрешения на временное проживание подорожает в восемь раз — с 1,9 тыс. до 15 тыс. рублей. Вид на жительство станет дороже в пять раз — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, отметил Володин, планируется увеличить сбор за выдачу разрешений на привлечение мигрантов к работе, чтобы за каждого иностранного специалиста работодатель платил 15 тыс. рублей. По прогнозам, дополнительные поступления в бюджет составят около 15 млрд рублей в год.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Воронеже четверо фигурантов в период с апреля по июнь 2025 года организовали незаконное пребывание мигрантов в России. По ее словам, благодаря преступной схеме в страну попали более 500 иностранцев.

В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
