«Тепло приветствуем»: в ЕС прокомментировали сделку Ирана и США Четыре члена ЕС объявили о готовности снять санкции с Ирана после сделки с США

Италия, Франция, Германия и Великобритания готовы отменить санкции в отношении Ирана при условии заключения соглашения между Тегераном и Вашингтоном, говорится в совместном заявлении четырех европейских стран. В документе, распространенном итальянским правительственным Дворцом Киджи, отмечается, что европейские государства приветствуют объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном.

Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном <...>. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе, — говорится в заявлении.

Они объявили о готовности работать с США, Ираном и МАГАТЭ до полного прекращения ядерной программы Ирана, а также о готовности снять соответствующие санкции в ответ на очевидные и достоверные шаги Ирана. Кроме того, британский премьер Кир Стармер, как указано в публикации на правительственном сайте Великобритании, подчеркнул, что Лондон готов организовать «оборонную независимую многостороннюю миссию». В планировании этой миссии, которая должна заниматься разминированием, ранее ведущую роль играл Лондон совместно с Парижем.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.