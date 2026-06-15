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15 июня 2026 в 04:41

Иран уличили в затягивании подписания сделки из-за дня рождения Трампа

NYT: Иран ждал полуночи 15 июня, чтобы не заключать мир в день рождения Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран специально дождался наступления полуночи 15 июня для согласования мирного соглашения, чтобы оно не совпало с днем рождения президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников. Разница в часовых поясах позволила Тегерану и Вашингтону по-разному объявить о дате заключения сделки.

13 июня Трамп заявил, что соглашение будет подписано 14 июня. Однако в Иране указывали, что не готовы к этому сроку. В итоге сделка была заключена, а официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии.

По данным иранского агентства Fars, Тегеран был готов отменить переговоры после удара по Бейруту, но уступки Трампа (включая сохранение территориальной целостности Ливана и вывод израильских войск) убедили Иран отказаться от этой идеи. Соглашение уже заключено в электронном виде, а его физическое подписание ожидается на следующей неделе.

Ранее Трамп объявил о заключении сделки между США и Ираном. Он отдал распоряжение о снятии морской блокады и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Глава государства также указывал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является сложной личностью. Он подчеркнул, что тот должен быть благодарен США за достигнутые результаты.

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Дональд Трамп
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