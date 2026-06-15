Иран уличили в затягивании подписания сделки из-за дня рождения Трампа NYT: Иран ждал полуночи 15 июня, чтобы не заключать мир в день рождения Трампа

Иран специально дождался наступления полуночи 15 июня для согласования мирного соглашения, чтобы оно не совпало с днем рождения президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников. Разница в часовых поясах позволила Тегерану и Вашингтону по-разному объявить о дате заключения сделки.

13 июня Трамп заявил, что соглашение будет подписано 14 июня. Однако в Иране указывали, что не готовы к этому сроку. В итоге сделка была заключена, а официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии.

По данным иранского агентства Fars, Тегеран был готов отменить переговоры после удара по Бейруту, но уступки Трампа (включая сохранение территориальной целостности Ливана и вывод израильских войск) убедили Иран отказаться от этой идеи. Соглашение уже заключено в электронном виде, а его физическое подписание ожидается на следующей неделе.

Ранее Трамп объявил о заключении сделки между США и Ираном. Он отдал распоряжение о снятии морской блокады и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Глава государства также указывал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является сложной личностью. Он подчеркнул, что тот должен быть благодарен США за достигнутые результаты.