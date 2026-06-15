Филиппины запросили встречу своего президента с Путиным

Филиппины официально обратились к Москве с просьбой организовать двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса — младшего с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Россия — АСЕАН в Казани, заявил «Известиям» посол страны в Москве Игорь Байлен. По его словам, это станет их первой личной встречей.

Мы запросили у российской стороны встречу президента Фердинанда Маркоса — младшего и президента Владимира Путина. Так что, я думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН — Россия, они, конечно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией, — сказал дипломат.

Участие филиппинской стороны в саммите уже подтверждено. Мероприятие пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В этом году также отмечается 35-летие установления отношений между Россией и АСЕАН.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ заявила, что предстоящий в июне саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества, основанный на взаимном учете интересов и сочетании пользы для каждого государства и всего региона.