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15 июня 2026 в 06:40

В Самаре озвучили информацию о погибших и пострадавших при пожаре

Минимум один человек погиб и еще 12 получили травмы при пожаре в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Один человек погиб, еще 12 пострадали, включая двоих детей, в результате пожара в многоквартирном доме на улице XXII Партсъезда в Самаре, где произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Два человека госпитализированы.

Погиб один человек, пострадало 12 человек (из них двое детей). Госпитализировано 2 человека. Остальным 10 пострадавшим после осмотра специалистами и оказании медицинской помощи назначено амбулаторное лечение, — уточнили в ведомстве.

Причины трагедии в данный момент выясняются. Расследование инцидента продолжается сотрудниками компетентных органов, говорится в статье.

Ранее стало известно, что специалисты МЧС РФ ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Самаре. Огонь охватил квартиры со второго по четвертый этаж, а также торговые помещения. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В результате пострадали 24 квартиры из 64.

До этого мощный пожар произошел на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. По информации МЧС, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По предварительным данным, ЧП могло произойти на территории завода «Экран», который является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции.

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