Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 17:06

«Трогал, пока я спала»: пассажирка поезда обвинила попутчика в приставании

Пассажирка поезда Самара — Москва обвинила попутчика в домогательствах

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Пассажирка поезда Самара — Москва заявила, что проснулась в купе вагона из-за того, что попутчик трогал ее за ноги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в ночное время суток.

На видео, снятом сразу после приставаний мужчины, девушка в слезах спросила: «Зачем вы трогаете мои ноги? Я сплю». Мужчина ответил: «Просто… хотел потрогать твои ноги». Разбирательства услышала другая пассажирка и подошла к купе. Девушка пожаловалась ей на действия незнакомца, после чего потребовала проводницу вызвать начальника поезда. В настоящее время неизвестно, чем закончилась эта история.

Ранее сообщалось, что подросток поджег два релейных шкафа на железной дороге в Кировском районе Петербурга. В суде ему предъявили обвинение в совершении теракта. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ.

До этого власти Петербурга заявили о необходимости создания наземного метро. По словам председателя городского комитета по транспорту Дениса Минкина, интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок уже началась благодаря запуску тактового движения электричек.

Общество
поезда
инциденты
Москва
Самара
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-помощник прокурора Ростовской области стал фигурантом проверки
«Ты вряд ли выживешь»: группа малолеток надругалась над школьницей
Ростех раскрыл дальность полета укороченной версии МС-21
«Не разбалансировка, а равновесие»: Набиуллина объяснила решение по ставке
Скандал с дочерью, новый роман, военные фильмы: как живет Юлия Пересильд
Овчинский: более 130 семей переселились в дом по реновации в Кузьминках
В США приняли решение по операциям с ЛУКОЙЛом
Россиянам продлили безвизовый въезд в одну страну до октября 2026 года
В Минобороны России раскрыли, кто находился во время удара ВС под Киевом
В Европе вскрыли обман России со стороны НАТО
Девушка умерла после того, как поймала букет невесты
Трагедия на станции в Щелково унесла жизни трех рабочих
Демонстрация БПЛА в Киеве закончилась налетом ВС России
Мендель остудила злорадство Зеленского
ЦБ внезапно снизил ключевую ставку до 14%: что с ипотекой, рублем и ценами
В американский офис ворвался опасный хищник
Знаменитый знаток творчества Рублева и иконописи ушел из жизни
Скандал с «блатным» поступлением Анны Пересильд без конкурса: узнали правду
У банды Паштета изъяли преступную казну на 30 млн рублей
Лидер киргизской диаспоры осталась без российского паспорта
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.