«Трогал, пока я спала»: пассажирка поезда обвинила попутчика в приставании Пассажирка поезда Самара — Москва обвинила попутчика в домогательствах

Пассажирка поезда Самара — Москва заявила, что проснулась в купе вагона из-за того, что попутчик трогал ее за ноги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в ночное время суток.

На видео, снятом сразу после приставаний мужчины, девушка в слезах спросила: «Зачем вы трогаете мои ноги? Я сплю». Мужчина ответил: «Просто… хотел потрогать твои ноги». Разбирательства услышала другая пассажирка и подошла к купе. Девушка пожаловалась ей на действия незнакомца, после чего потребовала проводницу вызвать начальника поезда. В настоящее время неизвестно, чем закончилась эта история.

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