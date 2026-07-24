Психолог объяснила тренд на слезы перед работодателем Психолог Сулим: тренд на слезы перед работодателем помогает выстроить диалог

Тренд на слезы перед работодателем помогает выстроить открытый диалог, рассказала «Москве 24» психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим. Она отметила, что тренды всегда отражают нужды общества.

Тенденция на открытое выражение эмоций в рабочей среде направлена на то, чтобы человек мог снимать напряжение не через конфликты или ошибки в своем деле, а через конструктивный диалог. Однако такие проявления со стороны коллеги или подчиненного способны поддержать далеко не все, — рассказала Сулим.

Психолог подчеркнула, что эмоциональная разгрузка помогает стабилизировать состояние. По ее словам, некоторых окружающих такое проявление эмоций может смутить, поэтому в некоторых случаях лучше обратиться к штатному психологу.

Ранее юрист Вячеслав Печников рассказал, что сотрудника могут уволить за использование мата в рабочих чатах при наличии законных оснований. Он напомнил, что локальные акты, регулирующие правила поведения на работе, могут отличаться в разных организациях.