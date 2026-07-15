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15 июля 2026 в 15:23

Психотерапевт рассказала, почему нельзя постоянно сдерживать эмоции

Психотерапевт Крашкина: постоянное сдерживание эмоций приводит к тревоге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Привычка постоянно сдерживать эмоции чревата тем, что они проявятся не слезами, а другим способом, предупредила врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В разговоре с Lenta.ru специалист предупредила, что это может привести к раздражительности, тревоге или ощущению ступора. Кроме того, накапливается внутреннее напряжение, хроническая усталость и эмоциональное истощению.

Проблема возникает не из-за того, что человек иногда сдержал слезы на работе или в общественном месте. Это нормальная способность регулировать свое поведение. Опаснее ситуация, когда человек годами запрещает себе любые проявления уязвимости и не позволяет признавать собственные переживания. В таком случае эмоции накапливаются и проявляются другими способами, — пояснила психотерапевт.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова заявила, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. По ее словам, впервые дети испытывают подобные чувства в двухлетнем возрасте.

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