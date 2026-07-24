Набиуллина ответила, правда ли в ее нарядах есть тайный смысл

Набиуллина ответила, правда ли в ее нарядах есть тайный смысл Набиулинна призвала не искать тайных сигналов в ее гардеробе

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора призвала не искать тайных сигналов в ее одежде. Она подчеркнула, что старается писать и говорить о российской экономике прямым текстом, трансляция мероприятия проходила на странице ЦБ РФ во «ВКонтакте».

Интерес к гардеробу председателя возник в связи с вопросом журналиста. Он напомнил, что глава Центробанка пришла на прошлый ПМЭФ в белом пиджаке. По его словам, это могло означать позитивный сигнал. Журналист предположил, что если бы Набиуллина пришла куда-то в черной одежде, это был бы уже негативный сигнал.

Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом, — ответила Набиуллина.

Ранее вопросы о передаче сигналов через одежду задали зампреду Банка России Алексею Заботкину. Появились слухи, что он передавал тайные послания рынку через разноцветные носки. В ответ зампред попросил не делать прогнозы по его разноцветным носкам.