Стало известно, какое наказание ждет экс-партнера Тимура Иванова

Сторона обвинения запросила 10 лет колонии для бывшего партнера экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина, сообщает РИА Новости. Также Бородину рекомендовали назначить штраф в размере 500 млн рублей.

Требования прозвучали в рамках прений сторон по делу предпринимателя Сергея Бородина, которого вместе с Ивановым обвинили в получении взяток более чем на 1,3 млрд рублей. Дело Сергея Бородина выделено в отдельное производство. Он заключил сделку со следствием, ранее признав вину.

Прошу назначить [Бородину] наказание <…> в виде 10 лет колонии, — огласил прокурор.

Ранее бывшему мэру Саратова Олегу Грищенко, скончавшемуся в 2017 году, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве с ущербом более 700 млн рублей. По версии следствия, схема по выводу средств действовала с 2005 по 2023 год, причем после смерти чиновника ее продолжали другие участники.

До этого суд в Москве приговорил бывшего руководителя банка «Агросоюз» Алексея Зеленцова к 16,5 года лишения свободы. В 2018 году он вошел в состав преступного сообщества и, занимая руководящие должности в банке, участвовал в выводе активов кредитной организации.