Девушка засудила работодателя за просьбу включить камеру во время звонка

В Великобритании сотрудница выиграла суд против бывшего работодателя после того, как ее принудили включить камеру во время рабочего видеозвонка, сообщает New York Post. Инцидент произошел еще в 2021 году. В ходе работы у Лауры Тейт из-за работы появились проблемы со здоровьем: она регулярно брала больничный в связи с эмоциональным выгоранием.

В 2023 году женщина попросила руководство сократить количество звонков, заменив их общением в чатах и по электронной почте. Она объяснила это тем, что видеосвязь вызывает у нее приступы тревоги. Во время одной из встреч Лаура попросила оставить камеру выключенной, но начальство отказало ей в просьбе. В результате женщина не справилась с волнением и покинула встречу.

После ухода на длительный больничный она подала судебный иск, аргументировав заявление тем, что компания не предоставила ей разумные условия труда. Трудовой трибунал в Лондоне согласился с ее доводами. Отказ руководства был расценен как нарушение законодательства о защите сотрудников с инвалидностью. В результате компанию Holiday Extras обязали выплатить девушке денежную компенсацию.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина заявила, что сотрудник может уволиться во время больничного. По ее словам, работник вправе расторгнуть трудовой договор по своей инициативе в любое время.