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20 июля 2026 в 22:03

Суд вынес приговор главе разорившегося банка «Агросоюз»

Экс-руководителя банка «Агросоюз» осудили на 16,5 года за мошенничество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Суд в Москве приговорил бывшего руководителя банка «Агросоюз» Алексея Зеленцова к 16,5 года лишения свободы, сообщили в прокуратуре столицы в МАКСе. В 2018 году он вошел в состав преступного сообщества и, занимая руководящие должности в банке, участвовал в выводе активов кредитной организации.

Следствие установило, что банк приобрел неликвидные облигации коммерческой компании почти на 199 млн рублей. Кроме того, были заключены 19 фиктивных договоров уступки кредитного портфеля на сумму более 7 млрд рублей.

Также, по данным прокуратуры, участники схемы незаконно приобрели права на облигации банка, фиктивно погасили задолженности, а без оплаты вывели автомобили и объекты недвижимости. Общий ущерб кредитной организации превысил 8 млрд рублей.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей по делу о взяточничестве. Также суд постановил конфисковать имущество подсудимого на 7 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам.

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