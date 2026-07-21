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21 июля 2026 в 08:45

Суд снова рассмотрит дело пилота, посадившего самолет в поле

Генпрокуратура добилась пересмотра дела пилота, посадившего самолет в поле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит представление Генпрокуратуры по делу пилота Сергея Белова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Надзорное ведомство оспаривает решение вернуть материалы прокурору для устранения нарушений.

Повторное рассмотрение стало возможным после того, как Верховный суд РФ перенаправил жалобу заместителя генпрокурора Игоря Ткачева в кассацию. Инстанция отказалась принимать представление, но прокуроры успешно обжаловали отказ. В СК РФ также настаивают на полноте расследования и считают, что никаких препятствий для суда нет.

В сентябре 2023 года пассажирский Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, благодаря мастерству экипажа никто серьезно не пострадал. По версии следствия, командир судна Сергей Белов необоснованно отказался от посадки в Омске из-за отказа гидросистемы и полетел в Новосибирск. Из-за выпущенных шасси топливо закончилось раньше времени, что привело к рискам отказа двигателей и посадке на грунт с ущербом почти в 119 млн рублей. В ноябре 2025 года суд в Омске вернул уголовное дело прокурору, после чего начались затяжные судебные разбирательства.

Ранее пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамах, в результате чего погибли все 10 человек, находившихся на борту. Самолет авиакомпании Flamingo Air выполнял рейс из аэропорта Нассау в Сан-Андрос. Во время полета воздушное судно упало в лесистой местности.

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