Вооруженные силы Украины начали строить фортификационные сооружения в районе Харьковской окружной дороги, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, украинское командование допускает, что в среднесрочной перспективе российские войска могут выйти к административным границам Харькова. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого приступили к возведению сооружений, — рассказал он.

Ранее военнослужащие группировки войск «Восток» взяли в плен шестерых украинских боевиков в состоянии алкогольного опьянения. После того как на опорном пункте наступила тишина, трое российских военных приблизились к позициям противника и проникли в окоп.

До этого появилась информация, что военнослужащие ВСУ при обороне Вольного в Днепропетровской области использовали круговую систему минирования и хорошо оборудованные укрепления. Сообщалось, что российские штурмовые подразделения освобождали населенный пункт сразу с нескольких направлений, используя обходные маневры и заход в тыл украинским позициям.