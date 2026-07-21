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21 июля 2026 в 09:08

Командование ВСУ создало отдельный батальон из-за страха потерять Харьков

ВСУ сформировали отдельный батальон для возведения фортификаций под Харьковом

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины начали строить фортификационные сооружения в районе Харьковской окружной дороги, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, украинское командование допускает, что в среднесрочной перспективе российские войска могут выйти к административным границам Харькова. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого приступили к возведению сооружений, — рассказал он.

Ранее военнослужащие группировки войск «Восток» взяли в плен шестерых украинских боевиков в состоянии алкогольного опьянения. После того как на опорном пункте наступила тишина, трое российских военных приблизились к позициям противника и проникли в окоп.

До этого появилась информация, что военнослужащие ВСУ при обороне Вольного в Днепропетровской области использовали круговую систему минирования и хорошо оборудованные укрепления. Сообщалось, что российские штурмовые подразделения освобождали населенный пункт сразу с нескольких направлений, используя обходные маневры и заход в тыл украинским позициям.

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