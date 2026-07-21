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21 июля 2026 в 09:08

Солдат ВСУ не дал сослуживцам заманить российских военных в ловушку

Боец ВСУ ликвидировал сослуживцев, готовивших засаду в Харьковской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Харьковской области боец 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух своих сослуживцев при попытке устроить засаду для российских военных, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Инцидент произошел в ходе стрелкового боя в районе населенного пункта Артельное.

Сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить наших штурмовиков в своей готовности сложить оружие и вынудить российских военнослужащих выйти на заминированный участок местности, — сказал собеседник агентства.

Сослуживец не поддержал опасную провокацию и ликвидировал подельников прямо на месте. После этого выживший военнослужащий теробороны добровольно сдался в плен российским силам. В результате боевой операции вся остальная группа украинских националистов на данном участке была уничтожена.

Ранее российские военнослужащие взяли в плен шестерых бойцов ВСУ в Днепропетровской области. По словам стрелка с позывным Копченый, солдаты противника находились в состоянии алкогольного опьянения и спали в окопе, что позволило группе из трех российских бойцов незаметно приблизиться к их позициям.

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