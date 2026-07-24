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24 июля 2026 в 18:22

Трагедия на станции в Щелково унесла жизни трех рабочих

Трое рабочих погибли в канализационной станции под Щелково

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Трое рабочих погибли во время проведения работ на канализационной насосной станции в подмосковном Щелково, пишет Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. По предварительным данным, мужчины отравились парами. Трагедия произошла в деревне Назимиха. На данный момент обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Ментана около 10 человек отравились парами хлора в бассейне спортивного комплекса. Уточняется, что в воду поступило превышающее норму количество вещества, после чего посетители почувствовали себя плохо. Девять человек получили отравление, еще около 50 посетителей эвакуировали из бассейна. Среди госпитализированных оказались четверо детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Между тем в поселке Буланаш Свердловской области сотрудница детского сада и ее пожилые родители погибли в собственном погребе, куда они спустились за консервацией. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать выброс опасного газа в замкнутом помещении. Его появлению, как отмечается, способствовали высокий уровень грунтовых вод и затяжные дожди.

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