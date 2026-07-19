Около 10 человек отравились парами хлора в спорткомплексе

Около 10 человек отравились парами хлора в спорткомплексе Около 10 человек отравились парами хлора в бассейне Италии

В итальянском городе Ментана около десяти человек отравились парами хлора в бассейне спортивного комплекса, передает Roma Today. Инцидент произошел после того, как в воду поступило превышающее норму количество вещества.

Девять посетителей получили отравление, а еще 50 человек были эвакуированы из бассейна. Среди госпитализированных оказались четверо детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Посетители начали жаловаться на недомогание примерно через 20 минут после попадания хлора в бассейн. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Москве семья с тремя детьми обратилась за медицинской помощью после предполагаемого отравления хлором. Как пишет источник, инцидент произошел возле открытого бассейна рядом с жилым домом на улице Пенягинской в Митино.

До этого британский турист не выжил после спуска с водной горки в бассейне отеля на Ибице. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства смерти британца.