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19 июля 2026 в 23:54

Около 10 человек отравились парами хлора в спорткомплексе

Около 10 человек отравились парами хлора в бассейне Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В итальянском городе Ментана около десяти человек отравились парами хлора в бассейне спортивного комплекса, передает Roma Today. Инцидент произошел после того, как в воду поступило превышающее норму количество вещества.

Девять посетителей получили отравление, а еще 50 человек были эвакуированы из бассейна. Среди госпитализированных оказались четверо детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Посетители начали жаловаться на недомогание примерно через 20 минут после попадания хлора в бассейн. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Москве семья с тремя детьми обратилась за медицинской помощью после предполагаемого отравления хлором. Как пишет источник, инцидент произошел возле открытого бассейна рядом с жилым домом на улице Пенягинской в Митино.

До этого британский турист не выжил после спуска с водной горки в бассейне отеля на Ибице. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства смерти британца.

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