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13 июля 2026 в 14:08

Британец утонул в бассейне на известном курорте

Британский турист скатился с водной горки в отеле на Ибице и не выжил

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Британский турист не выжил после спуска с водной горки в бассейне отеля на Ибице, пишет Daily Mail. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства смерти британца.

Мужчина, спустившись в бассейн, не смог сам выбраться из воды. Персонал отеля сразу, как вытащил его, начал реанимацию — в том числе применил дефибриллятор. Парамедики, прибывшие на место, тоже пытались помочь, но, к сожалению, спасти туриста не удалось.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что в Алексеевском районе Татарстана днем 10 июля утонул 15-летний подросток. Трагический инцидент произошел на озере вблизи села Сухие Курнали.

До этого трехлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребенок находился в гостях у родственников.

Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика, утонувшего в озере Диринг-Кюель в Якутии. По данным ведомства, трагедия произошла 5 июля во время совместного купания подростка и его родственника. В Следственном управлении особо подчеркнули, что в текущем летнем сезоне это уже не первый случай гибели ребенка на водоеме.

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