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07 июля 2026 в 08:16

Гибель подростка на воде шокировала российский регион

СК возбудил уголовное дело после того, как подросток утонул в Якутии

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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После гибели 14-летнего мальчика, утонувшего в озере Диринг-Кюель в Якутии, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщило Следственное управление СК России по республике в МАКСе. По данным ведомства, трагедия произошла 5 июля во время совместного купания подростка и его родственника.

5 июля во время купания 14-летнего мальчика и его родственника в озере Диринг-Кюель подросток на непродолжительное время остался без присмотра мужчины и утонул. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — заявили в СК.

В Следственном управлении особо подчеркнули, что в текущем летнем сезоне это уже не первый случай гибели ребенка на водоеме. В связи с этим следователи вновь призвали граждан проявлять максимальную внимательность и неукоснительно соблюдать правила поведения вблизи водоемов.

Ранее Госкомитет РБ по ЧС сообщил, что в Караидельском районе Башкирии при катании на надувной подушке погиб мужчина. Трагедия произошла вечером 3 июля на реке Уреш у деревни Седяш-Нагаево. На следующий день водолазы обнаружили и подняли на поверхность тело 48-летнего жителя Чишминского района.

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