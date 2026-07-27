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27 июля 2026 в 12:13

Подросток воткнул в смартфон китайскую дешевую зарядку и умер

В Якутии школьник решил зарядить смартфон дешевой зарядкой и умер от удара током

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подросток, который был проездом в Якутии, умер от удара током, когда использовал дешевую китайскую зарядку для своего смартфона, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его сведениям, трагедия произошла в Верхневилюйском районе.

15-летний ученик девятого класса заряжал телефон, пока ждал междугороднее такси. Параллельно он просматривал видеоролики в интернете, закинув ноги на батарею. Телефон сильно нагрелся и мальчика ударило током. Погибшего обнаружили с ожогом в области груди.

Ранее в Роскачестве посоветовали не покупать зарядки дешевле 900–1000 рублей, если они не от проверенного бренда. Эксперты порекомендовали приобретать такую технику исключительно в крупных федеральных сетях или официальных магазинах на маркетплейсах для защиты от контрафакта.

До этого в Красноярском крае мальчик погиб от удара током, когда мыл квадроцикл под дождем. Трагедия произошла в деревне Минино. 10-летний ребенок чистил квадроцикл с помощью устройства, подключенного к сети через самодельный удлинитель.

Регионы
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дети
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смартфоны
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