Ребенка убило током, когда он мыл квадроцикл под дождем В Красноярском крае мальчик погиб от удара током, когда мыл квадроцикл в дождь

Мальчик погиб от удара током, когда мыл квадроцикл под дождем, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Минино. 10-летний ребенок мыл квадроцикл с помощью устройства, подключенного к сети через самодельный удлинитель.

Ребенок находился во дворе дома по улице Полевой деревни Минино. Мальчик мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к электрической сети через самодельный удлинитель, — отметили в СК.

Когда начался дождь, подросток решил отключить оборудование. В момент, когда он вытаскивал вилку из удлинителя, его ударило током. Прибывшие на место ЧП медики пытались спасти ребенка, но он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 10-летний школьник погиб после прикосновения к водосточной трубе в Новосибирске. Трагедия произошла на улице Станичной в Дзержинском районе. Ребенок получил удар током, поскольку труба находилась под напряжением. По словам местных жителей, мальчик скончался на глазах у друзей.