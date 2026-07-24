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24 июля 2026 в 19:05

Легенда НБА объявил о переходе в «Филадельфию»

Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с «Филадельфией»

Леброн Джеймс Леброн Джеймс Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Лучший снайпер в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию», сообщил на своей странице спортсмен в социальной сети X. Кроме того, по информации журналиста ESPN Шэмса Чарании, известно, что соглашение с баскетболистом рассчитано на два года.

Я думал, что покончил с этим, когда сезон закончился. <…> Я не был готов объявлять об этом, и я знал, что мне нужно время, чтобы действительно принять решение, но я был почти уверен, что сыграл свою последнюю игру. Я верю, что могу помочь сделать «Филадельфию» чемпионской командой, и я так взволнован тем, чтобы вдохновить новую базу болельщиков и начать это невероятное путешествие в последний раз, — написал баскетболист.

Джеймс считается одним из самых титулованных игроков в истории НБА. До этого он выступал за «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб «Зенит» планирует подать иск против американского защитника Ксавьера Муна, который покинул команду и подписал соглашение с канадским «Виннипегом». Петербургская команда узнала о переходе игрока после того, как канадский клуб запросил открепительное письмо.

Спорт
Леброн Джеймс
НБА
баскетбол
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