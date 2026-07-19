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19 июля 2026 в 18:36

Баскетболисту Муну грозит суд из-за побега из «Зенита»

БК «Зенит» подаст в суд на баскетболиста Муна из-за перехода в «Виннипег»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Баскетбольный клуб «Зенит» планирует подать в суд на Ксавьера Муна, который сбежал из клуба и подписал контракт с канадским «Виннипегом», сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Петербургская команда узнала об этом, когда канадцы попросили открепительное письмо.

Как пишут авторы, российский клуб будет судиться с американским баскетболистом по нескольким причинам. Мун не смог договориться с агентом о сумме выкупа контракта «Зенита», также канадская лига соблюдает правила ФИБА, поэтому ей придется следовать регламенту.

Ранее президент Единой лиги ВТБ раскрыл, смогут ли баскетбольные клубы РФ конкурировать в Евролиге. Российские клубы смогут быть конкурентоспособными в Евролиге после возвращения на международную арену и прохождения периода адаптации. Он отметил, что нынешние лидеры турнира показывают высочайший уровень баскетбола.

До этого Кущенко отметил, что главной задачей Единой лиги ВТБ на долгие годы является удержание качественного баскетбола. Он заявил, что еще один важный аспект — проведение Матча всех звезд на высоком уровне.

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